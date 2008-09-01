Грузия призывает ЕС ввести санкции против России

Грузия призывает ЕС и отдельные страны-члены ввести санкции против России.

Об этом говорится в статье Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии во Франции Мамуки КУДАВЫ, обнародованной сегодня во французской газете “Le Monde”.

“Обязаться говорить единым голосом является главным для ответственности Европы. Однако, если 27 голосов направят раздельно один и тот же жесткий месидж, осуществив похожие конкретные действия, Россия получит очень четкий сигнал”, - убежден посол.

По его словам, страны-члены ЕС могли бы ввести такие санкции против России, как ограничение на выдачу виз и “замораживание” зарубежных счетов политической и военной элиты России, не касаясь простых граждан, бойкот российских компаний, присутствующих в Абхазии и Южной Осетии и получающих прибыль от “этнических чисток в регионе”, отзыв поддержки России на присоединение ко Всемирной торговой организации и пересмотр определенных инвестиций в Российскую Федерацию.

Кроме того, по словам М.КУДАВЫ, под вопрос можно было бы поставить и проведение зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи – городе, который находится всего в нескольких километрах от оккупированной Россией грузинской территории.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится чрезвычайное заседание Европейского Совета, на котором планируется обсудить ситуацию в Грузии и состояние отношений ЕС с Россией. Заседание созывается по инициативе Президента председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ. Чрезвычайное заседание Европейского Совета созывается впервые с 2003 года, когда началась война в Ираке.