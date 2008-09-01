«Густав» достиг США: два миллиона человек покинули штат Луизиана

08:20, 01 сентября 2008
Мир
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Ураган движется к Новому Орлеану

Ураган "Густав" рано утром в понедельник достиг побережья США, сообщает AFP со ссылкой на Национальный центр прогнозирования ураганов. Стихия в виде ливня и сильного ветра ударила по побережью Мексиканского залива.

В настоящее время фронт урагана проходит над дельтой реки Миссисипи и продолжает двигаться в направлении Нового Орлеана. Ранее стало известно, что два миллиона человек, спасаясь от приближающегося бедствия, покинули штат Луизиана.

Лента.ру

 

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