«Густав» достиг США: два миллиона человек покинули штат Луизиана
08:20, 01 сентября 2008Мир
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Ураган движется к Новому Орлеану
Ураган "Густав" рано утром в понедельник достиг побережья США, сообщает AFP со ссылкой на Национальный центр прогнозирования ураганов. Стихия в виде ливня и сильного ветра ударила по побережью Мексиканского залива.
В настоящее время фронт урагана проходит над дельтой реки Миссисипи и продолжает двигаться в направлении Нового Орлеана. Ранее стало известно, что два миллиона человек, спасаясь от приближающегося бедствия, покинули штат Луизиана.
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