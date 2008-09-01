Лидеры ЕС соберутся на экстренный саммит по Грузии и отношениям с Россией

Лидеры ЕС соберутся в Брюсселе на экстренный саммит по ситуации в Грузии и отношениям с Россией

Главная интрига встречи состоит в том, удастся ли лидерам ЕС достичь консенсуса в вопросе о возможности применения санкций к России, отмечает Эхо Москвы. Поздно вечером в интервью телеканалу Франс-3 министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что проект итогового заявления внеочередного саммита ЕС не содержит санкций. По его словам, это будет "сбалансированный текст". При этом Кушнер признал, что существуют разногласия по вопросу действий ЕС в отношении сложившейся на Кавказе ситуации.