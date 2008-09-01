Медведев назвал 5 принципов внешней политики России

Президент РФ Дмитрий Медведев в интервью российским федеральным телеканалам назвал пять принципов, на которых будет строиться внешняя политика России.

Прежде всего, Россия признает первенство основополагающих принципов международного права, которые определяют отношения между цивилизованными народами.

"Второе - мир должен быть многополярен. Однополярность неприемлема".

В-третьих, Россия не хочет конфронтации ни с одной страной. "Россия не собирается изолироваться. Мы будем развивать настолько, насколько возможно, наши дружеские отношения с Европой и США и с другими странами мира".

Безусловным приоритетом внешней политики Медведев назвал защиту жизни и достоинства российских граждан, "где бы они ни находились". "Мы будем также защищать интересы нашего предпринимательского сообщества за границей. И всем должно быть понятно, что все, кто будет совершать агрессию, получат ответ".

Пятым принципом Медведев назвал интересы России в дружественных ей регионах. "У России, как у других стран мира, есть регионы, в которых находятся привилегированные интересы. В этих регионах расположены страны, с которыми связаны дружеские отношения".

Он также пояснил, что Россия будет "очень внимательно работать в этих регионах", уточнив при этом, что речь идет не только о приграничных государствах.

В интервью Медведев также назвал бесповоротным решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. По словам российского президента, эти две республики, с правовой точки зрения, уже возникли как новые независимые государства. РФ будет строить с Южной Осетией и Абхазией союзнические отношения и окажет обем республикам необходимую помощь в экономической, социальной, гуманитарной и военной сферах.