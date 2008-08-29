Из Лондона успокаивают: Европе нужен газ, а Газпрому нужны потребители

Европа должна пересмотреть баланс своих отношений с Россией в энергетической сфере.

Об этом идет речь в авторской статье министра иностранных дел Великобритании Дэвида МИЛИБЕНДА, напечатанной в газете “Гардиан” сегодня, 29 августа.

“Международное сообщество не бессильно. Европейцам нужен российский газ, но “Газпрому” нужны европейские потребители и инвестиции”, - отмечается в статье.

По мнению министра, Европе нужно инвестировать в создание газохранилищ для того, чтобы избежать возможных проблем с перерывами в поставках газа.

“Мы будем уменьшать нашу зависимость от газа вместе: увеличивая эффективность использования энергии, инвестируя в технологии хранения угля, в источники альтернативной энергии, и в ядерную энергетику”, - говорится в авторской статье министра иностранных дел Великобритании.

"Наш подход должен быть трезвым. Это означает поддерживать отношения с союзниками, пересмотреть баланс энергетических связей с Россией, усилить правила международных институтов и возобновить усилия по решению замороженных конфликтов", - отмечает Д.МИЛИБЕНД.