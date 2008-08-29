Обама пообещал методами «жесткой дипломатии» остановить агрессию России

Кандидат в президенты США от демократической партии сенатор Барак ОБАМА заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он использует «жесткую, прямую дипломатию», чтобы сдержать агрессию России, передает Газета.ru.

«Я восстановлю наши вооруженные силы, чтобы быть готовым к будущим конфликтам, но я также возобновлю жесткую, прямую дипломатию, которая сможет предотвратить получение Ираном ядерного оружия и обуздать российскую агрессию», - заявил Б.ОБАМА в своем программном выступлении в Денвере (штат Колорадо) на общенациональном съезде демократической партии США, где он официально дал вечером в четверг согласие быть выдвинутым в качестве кандидата в президенты США от демократической партии.