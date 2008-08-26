Саркози обещает вечером официальную реакцию ЕС на решение Москвы

Франция, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе, проводит консультации с европейскими партнерами для того, чтобы от имени ЕС осудить решение России относительно признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает агентство Франс-пресс, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции. "Сейчас мы проводим консультации с нашими партнерами для того, чтобы уже сегодня вечером принять декларацию от имени ЕС", – сказал представитель МИД Франции.

Ранее Франция осудила признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии и выразила сожаление по поводу такого шага России.