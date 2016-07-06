Глава МВД Британии победила в первом туре выборов нового лидера Консервативной партии

В голосовании, в котором участвовали парламентарии от Консервативной партии, она набрала 165 голосов из 329 отданных, сообщает Радио Свобода.

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Второе место заняла заместитель министра энергетики Андреа Лидсом, которая имеет 66 голосов. Третьим стал министр юстиции Майкл Гоув с 48 голосами.

Из всего пяти претендентов один решил выйти из борьбы, а следовательно последний не прошел в следующий раунд.

Дальнейшее голосование сузит число претендентов до двух.

Окончательный выбор должны сделать все 150 тысяч членов Консервативной партии на партийных выборах в сентябре.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения его итогов премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.