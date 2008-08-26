Грузия обвинила Россию в аннексии Южной Осетии и Абхазии

Грузия обвинила Россию в насильственном захвате Южной Осетии и Абхазии после решения Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА признать их независимость, передает Рейтер.

"Это неприкрытая аннексия данных территорий, которые являются частью Грузии", - сказал заместитель министра иностранных дел Грузии Гига БОКЕРИЯ.

Он добавил, что Тбилиси позже выступит со специальным заявлением на эту тему.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Госдума и Совет Федерации России обратились к Президенту РФ Д.МЕДВЕДЕВУ с просьбой рассмотреть вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств.

Сегодня Д.МЕДВЕДЕВ подписал указы о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Ранее США и страны «Большой семерки» призывали Россию не признавать независимость этих самопровозглашенных республик.