Группа российских кораблей встала на рейд в Сухуми

Отряд российских кораблей 26 августа в 7:00 мск встал на рейд в Сухуми. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын. По его словам, данные корабли будут осуществлять, в частности, переброску военной техники на российскую территорию. А.Ноговицын отметил, что группировка сил Черноморского флота продолжает выполнять задачи по обеспечению безопасности акватории, прилегающей к побережью Абхазии.

Ранее, напоминает РосБизнесКонсалтинг, А.Ноговицын заявил журналистам, что в Черном море у берегов Грузии находятся уже девять кораблей НАТО (позже пришло сообщение о проходе через Босфор десятого корабля - американского фрегата - и о том, что ожидается приход еще восьми кораблей. - УНИАН). Среди них два корабля США, по одному кораблю Испании, Германии и Польши и четыре турецких корабля. "Это повышает градус напряженности в регионе", - подчеркнул генерал.