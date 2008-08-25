Российская разведка считает ракеты на кораблях НАТО в Черном море

На вооружении группировки кораблей НАТО, вошедших в акваторию Черного моря, находятся более ста ударных крылатых ракет типа "Томагавк", а также ракеты типа "Гарпун", сообщил РИА Новости информированный источник в военной разведке РФ.

В настоящее время в акватории Черного моря находиться группировка кораблей НАТО в составе польского фрегата "Генерал Пуласки", американского эсминца "Макфол", немецкого фрегата "Любек", испанского фрегата "Адмирал Хуан де "Борбон" и американского сторожевого корабля береговой охраны "Даллас".

"На борту американского эсминца "Макфол", который в настоящее время стоит в грузинском порту Батуми находиться около 50 крылатых ракет типа "Томагавк". Они (ракеты) могут оснащаются ядерными боеголовками и предназначены для поражения наземных целей. Остальные корабли НАТО сейчас сконцентрированы в северной части акватории Черного моря", - рассказал источник агентства.

Он также сообщил, что на вооружении других кораблей НАТО находящихся в Черном море стоят 64 противокорабельные ракеты типа "Гарпун" и около восьми вертолетов различного класса.