Российские военные будут патрулировать грузинский порт Поти

Российские военные будут патрулировать грузинский портовый город Поти.

Как передает "Рейтер", об этом сказал журналистам заместитель начальника Генерального штаба РФ Анатолий НОГОВИЦЫН.

Порт Поти, через который осуществляются поставки нефти, не входит в зону ответственности российских миротворцев, но ее граница проходит недалеко от города. В ближайшее время в Грузию должны прибыть американские корабли с грузом гуманитарной помощи.

"Эта функция прописана в совместной позиции России и Франции. Мы что, за забором должны сидеть? Кому мы нужны такие? Они будут на "хаммерах" кататься, грузовиками боеприпасы возить, а мы их считать что ли?", - заявил А.НОГОВИЦЫН.

В начале этой недели Грузия обвинила Россию в захвате порта Поти, через который осуществляются поставки нефти, и задержании 20 грузинских полицейских. Представитель Генштаба российской армии подтвердил факт ареста 20 "серьезно вооруженных" граждан Грузии в Поти. По его словам они перемещались на пяти джипах Hummer и могли создать угрозу безопасности.

"Это (пребывание российских войск в Поти) не предусмотрено ни одним соглашением, включая соглашение, заключенное при посредничестве Президента Франции Николя САРКОЗИ... Мне кажется, русские пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре", - прокомментировал секретарь Совета безопасности Грузии Каха ЛОМАЯ слова А.НОГОВИЦЫНА.

Так называемый "план Медведева-Саркози", ставший основой для прекращения боевых действий между Россией и Грузией, предписывает российским военным вернуться на линию, предшествовавшую началу боевых действий. Однако он позволяет им принимать "дополнительные меры безопасности" до создания международных механизмов обеспечения перемирия. План не конкретизирует эти меры.

В пятницу Министерство обороны России сообщило, что РФ завершила вывод войск в буферную зону между самопровозглашенной республикой Южной Осетией и остальной территорией Грузии, а также в Россию.

Российская армия начала строительство постоянных постов в так называемой буферной зоне на территории Грузии и собирается остаться там надовго, несмотря на возмущение Тбилиси.

Парламент Грузии одобрил просьбу Президента страны Михаила СААКАШВИЛИ о продлении военного положения до 8 сентября.