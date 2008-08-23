США и Франция обвинили Москву в нарушении мирного договора с Грузией

США и Франция считают, что Россия не выполнила условия соглашения о перемирии с Грузией и не вывела войска с ее территории, сказал представитель Белого дома Гордон ДЖОНДРО.

Президент США Джордж БУШ и президент Франции Николя САРКОЗИ обсудили ситуацию в Грузии и пришли к выводу, что "Россия не соблюдает условия соглашения и должна начать выполнять их незамедлительно", сказал Г.ДЖОНДРО журналистам, передает «Рейтер».

Незадолго до этого Министерство обороны России сообщило, что РФ завершила вывод войск в буферную зону между самопровозглашенной республикой Южная Осетия и остальной территорией Грузии, а также в Россию.

"Отвод российских воинских частей проведен без инцидентов и завершен по плану к 19.50 мск", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Кроме того, российская армия начала строительство постоянных постов в так называемой "буферной зоне" на территории Грузии и собирается остаться там надолго несмотря на возмущение Тбилиси.