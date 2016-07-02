В результате стрельбы в кафе в Сербии погибли 5 человек

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, по данным полиции,нападение произошло в 01:40 по местному времени в деревне недалеко от города Зренянин. По данным правоохранителей, в результате стрельбы погибли 5 человек, еще как минимум 20 человек получили ранения.

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В настоящее время устанавливаются мотивы преступления.