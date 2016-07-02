В результате стрельбы в кафе в Сербии погибли 5 человек
09:53, 02 июля 2016Мир
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в кафе на севере Сербии, в результате чего погибли 5 человек.
В настоящее время устанавливаются мотивы преступления \ flickr.com/photos/nofrills
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, по данным полиции,нападение произошло в 01:40 по местному времени в деревне недалеко от города Зренянин. По данным правоохранителей, в результате стрельбы погибли 5 человек, еще как минимум 20 человек получили ранения.
Читайте такжеПолиция взяла штурмом кафе с заложниками в БангладешВ настоящее время подозреваемый в стрельбе задержан. По информации полиции, преступник сначала убил свою супругу, а затем начал хаотично стрелять по посетителям кафе.
В настоящее время устанавливаются мотивы преступления.
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