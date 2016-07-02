Умер один из самых почитаемых современных поэтов Ив Бонфуа

Написанные им более ста книг переведены на 30 языков, сообщает Би-би-си. Бонфуа и сам был известен как блестящий переводчик - он перевел на французский язык несколько пьес Уильяма Шекспира, стихи Уильяма Йейтса, Джона Донна, Петрарки.

Читайте такжеУмер американский философ, социолог, футуролог Элвин ТоффлерОн также перевел на французский произведения своего друга, греческого поэта Йоргоса Сефериса.

Свой первый поэтический сборник Бонфуа опубликовал в 1946 году, но широкую известность он обрел лишь семь лет спустя, когда вышла его третья книга.

Наряду с литературным талантом у Бонфуа был и художественный дар - несколько его книг посвящены истории искусства, он писал отзывы на работы таких известных мастеров кисти как Пабло Пикассо, Альберто Джакометти и Пит Мондриан.

Ив Бонфуа возглавлял кафедру сравнительной поэтики в престижном Коллеж де Франс в Париже, а также преподавал в нескольких американских университетах.