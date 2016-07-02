Пентагон заявил об уничтожении двух военачальников ИГ

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Пентагон.

Один из боевиков - Басим Мухаммед Ахмад Султан аль-Бахари - был заместителем военного министра ИГ и в 2014 году лично руководил захватом Мосула.

Имя второго - Хатим Талиб аль-Хамдуни. Считается, что он был ниже рангом и командовал одним из подразделений ИГ.

В Пентагоне отмечают, что уничтожение этих двух военачальников ИГ должно приблизить освобождение Мосула, главного оплота боевиков на севере Ирака.

"Их смерти, в месте с другими ударами по лидерам ИГ в прошлом месяце, значительно ухудшили руководящие качества боевиков в Мосуле, и избавили север Ирака от двух ведущих военных специалистов", - отметил спикер Пентагона Питер Кук.