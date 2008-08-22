Еще два корабля НАТО вошли в Черное море

Польский фрегат "Генерал Пуласки" и американский эсминец "Макфол" вошли в акваторию Черного моря, сообщил РИА Новости источник в военно-морских силах Турции.

"Еще два корабля НАТО прошли проливную зону и вошли в акваторию Черного моря в пятницу вечером", сказал собеседник агентства.

В пятницу днем два фрегата НАТО - германский и испанский - вошли в акваторию Черного моря для обеспечения проведения гуманитарной акции по доставке грузов Грузии. Источник также сообщил, что в состав группировки кораблей НАТО в Черном море войдет около семи судов.

Представитель ВМФ России капитан первого ранга Игорь Дыгало на просьбу прокомментировать прибытие кораблей НАТО в Черное море сказал: "Военно-морской флот РФ знает об этом. Черноморский флот продолжает выполнять задачи по обеспечению безопасности судоходства у берегов Абхазии".