Минобороны Грузии: страна оказалась не готова к войне

Власти Грузии недооценили реакцию России на вступление грузинских войск в Южную Осетию и оказались не подготовлены к силовым действиям РФ в регионе, заявил заместитель министра обороны Грузии Бату Кутелия в интервью британской газете Financial Times.

Замминистра также сообщил, что Грузия предприняла попытку захвата Цхинвали несмотря на то, что ее войска не обладали достаточной мощью, чтобы противостоять авиации и тяжелой бронетехнике противника.

"К сожалению, мы не придали большого значения этому факту. Мы не готовились к такого рода событиям", - заявил Кутелия.

"Грузинские войска оказались неготовыми к контрудару российской стороны. Я не думал, что Россия как член Совбеза ООН и ОБСЕ отреагирует таким образом", - добавил замминистра обороны Грузии.

По словам Кутелии, военной инфраструктуре Грузии нанесен "значительный" ущерб и потребуется много усилий для ее восстановления, для восстановления обороноспособности грузинских войск.