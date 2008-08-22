НАТО против увеличения российского миротворческого контингента

Дополнительный контингент российских миротворцев должен быть выведен из Южной Осетии и Абхазии, заявил в пятницу спецпредставитель генсека НАТО на Кавказе Роберт Симмонс.

В соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным Медведевым и Саркози, "никаких сил, которых не было здесь до 7 августа, и не должно быть", заявил Симмонс, выступая на совместном с главой МИД Грузии Экой Ткешелашвили брифинге в Тбилиси.

Глава МИД Грузии, в свою очередь, заявила, что в зоне грузино-югоосетинского конфликта не должно оставаться более 500 российских миротворцев, как это было до начала кризиса. "Но это временное решение, и российские военные получат право патрулировать 15-километровую зону безопасности, но без развертывания там стационарных блокпостов, рытья траншей", - добавила она, подчеркнув, что это касается всех вооруженных формирований.

Она подчеркнула, что "в соглашении очень четко все прописано, и действия российских войск жестко ограничиваются патрулированием в радиусе 15 километров вокруг Цхинвали". "И это я бы не назвала буферной зоной", - сказала Ткешелашвили.

По словам главы МИД Грузии, российские миротворцы будут осуществлять патрулирование лишь до тех пор, пока в зону конфликта не войдут международные миротворческие силы.

Ранее в пятницу заместитель начальника Генштаба РФ Анатолий Ноговицын рассказал, что на абхазском, и на югоосетинском направлении создано по две линии, на которых расположено по 18 постов миротворцев. На грузино-абхазском направлении будет сосредоточено 2142 миротворца, а на югоосетинском - 452 военнослужащих. "Все буферные зоны легитимны и создаются в рамках существующих договоренностей. Это наша принципиальная позиция", - заявил он.

Министр обороны России Анатолий Сердюков в пятницу около 20:00 доложил президенту Дмитрию Медведеву, что отвод российских войск с территории Грузии завершен. Ранее сообщалось, что часть подразделений выводится в Россию, а часть - на территорию Южной Осетии.

Лента.ру