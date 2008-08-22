Россия утверждает, что вывела войска из Грузии

Россия завершила отвод из Грузии частей, приданных миротворческим силам. Об этом, как сообщает РИА Новости, в докладе президенту РФ Дмитрию Медведеву заявил министр обороны Анатолий Сердюков.

По его словам, отвод, начатый в 6:00 пятницы, 22 августа, завершен в 19:50 по московскому времени. Отвод приданных миротворцам российских войск означает безусловное выполнение Россией плана "Медведева-Саркози", добавил Сердюков.

Часть подразделений, отведенных из Грузии, уже находится в местах постоянной дислокации в России. Миротворческие посты РФ приступили к выполнению своих задач в зоне безопасности.