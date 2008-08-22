Россия создаст буферную зону вокруг Южной Осетии и Абхазии

Россия планирует создать на грузинской территории вокруг Южной Осетии и Абхазии “буферную зону” и разместить там на постоянной основе 2 тысячи своих военнослужащих, сообщает Би-Би-Си.

Сегодня на брифинге в Москве заместитель начальника Генерального штаба России Анатолий НОГОВИЦЫН сообщил, что глубина “буферной зоны” будет составлять от 6 до 18 км.

"Аэродром в Сенаки входит в границы ответственности (российских войск в Грузии), город Гори - нет", - отметил А.НОГОВИЦЫН, говоря о границах зоны безопасности.

Относительно заявления Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ о неприемлемости размещения российских блокпостов на грузинской территории российский генерал заявил, что РФ «не намерена вести консультации с руководством Грузии по поводу размера буферных зон".