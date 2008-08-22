Корабли НАТО вошли в Черное море

Два корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря для обеспечения проведения гуманитарной акции по доставке грузов Грузии, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в военно-морских кругах Турции.

"Два фрегата НАТО прошли пролив Босфор накануне поздно вечером и вышли в акваторию Черного моря", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в акваторию Черного моря вошли корабли Германии и Испании.

"Немецкий фрегат "Любек" и испанский "Адмирал Хуан де Борбон", которые вошли в акваторию Черного моря, входят в состав группировки кораблей НАТО, которая будет наращиваться в ближайшие дни", - сказал источник.

Источник также сообщил, что в состав группировки кораблей НАТО в Черном море войдет около семи судов.

"В основном, это ракетные фрегаты. Группировка будет формироваться в течение ближайших дней в западной части Черного моря", - сообщил он.

Кроме того, источник не исключил, что для обеспечения гуманитарной операции могут быть привлечены корабли Болгарии и Румынии.

"Не исключено, что для обеспечения гуманитарной операции могут быть привлечены и корабли Украины", - отметил он.

По его словам, в настоящее время в состав группировки входят корабли Германии, Испании, США и Польши.

Ранее администрация США приняла решение о доставке в Грузию гуманитарной помощи силами военной авиации и кораблей ВМС.