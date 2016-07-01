Neue Zürcher Zeitung: След стамбульских террористов ведет к российским джихадистам

Об этом пишет Даниэль Вехлин в статье "След стамбульских террористов ведет к российским джихадистам", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Идентифицированы трое террористов-смертников, сообщают турецкие СМИ, ссылаясь на источники в правительственных кругах. Во вторник вечером в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле в результате терактов погибли 44 человека, более 230 получили ранения. Очевидно, речь идет о гражданах России, Узбекистана и Кыргызстана. В Стамбуле и в других городах по всей стране проводятся рейды, арестовали более десятка людей, которых подозревают в связях с террористами "Исламского государства" (ИГ).

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Согласно сообщениям турецких СМИ, предполагаемый российский преступник родом либо из Северо-кавказской республики Дагестан, либо из Чечни. Кроме того, чеченца по имени Ахмед Чатаев называют организатором кровопролития.

Борьба перемещается

Возможная причастность жителя Северо-Кавказского округа никого не удивила бы. Давно было замечено, что все больше и больше российских джихадистов, особенно чеченцы и дагестанцы, приносят присягу на верность ИГ и перемещают свою борьбу из России на Ближний Восток, в Сирию или Ирак. В последние годы российские силы безопасности нанесли им существенный ущерб на Северном Кавказе, их организационная структура быстро распалась. Есть также достоверные сообщения и источники, согласно которым, из соображений безопасности в преддверии Олимпийских игр в Сочи, Москва не просто позволяла боевикам покинуть страну, но даже способствовала этому.

По данным ФСБ, сегодня на Ближнем Востоке воюет не менее 2900 граждан России, другие источники сообщают о гораздо больших цифрах. У опытных бойцов из Чечни там особое положение. В ИГ и других террористических группировках, таких как ответвление Аль-Каиды Джабхат ан-Нусра, они занимают высокие посты командиров или организуют собственные подразделения. А также активно участвуют в наборе русскоязычных бойцов.

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По сообщениям турецких СМИ, в четверг преступники российского происхождения приехали в Турцию из Ракки, оплота ИГ. В Турции большой потенциал для набора новых бойцов. Расследования Международной кризисной группы показали, что многие российские салафиты, даже не склонные к насилию, мигрируют из Северного Кавказа в Турцию, где они могут исповедовать свою веру и свой образ жизни более свободно, чем на родине. Они живут здесь, в основном, в закрытых, консервативных диаспорах, где по-видимому, ИГ активно вербует новичков. Кроме того, к ним в руки попадают молодые люди, которые уже никак не связаны с Россией, но еще не интегрированы в турецкое общество. По мнению наблюдателей, до сих пор турецкие власти уделяли слишком мало внимания этим обстоятельствам.

Печально известный организатор

Имя предполагаемого организатора нападения, Ахмеда Чатаева, появилось не впервые. Он объявлен в международный розыск. Он находится за пределами Российской Федерации на протяжении многих лет. Российские эксперты в области безопасности до убийства лидера повстанцев Доку Умарова в 2013 году считали его представителем Кавказского эмирата в Европе. Таким образом, он поддерживал товарищей на родине деньгами и оснащением; некоторое время он жил и в Австрии. В 2014 году сообщали, что он в Турции. Вероятно, в рядах ИГ он командует боевым подразделением. Сейчас 36-летний Чатаев обвиняется не только в организации террористических атак. Предположительно, ему также отведена центральная роль в наборе и подготовке русскоязычных джихадистов для ИГ.

Правительственные чиновники России, Кыргызстана и Узбекистана изначально не хотели делать какие-либо заявления о возможных преступлениях. Пять бывших советских республик Средней Азии особенно стремятся продемонстрировать стабильные отношения. Но эти страны не избавились от экстремизма и терроризма. По оценкам, от 2000 до 5000 выходцев из Центральной Азии воюют на Ближнем Востоке на стороне ИГ. Но сообщения о том, что ИГ или такие группировки, как афганские талибы, проникают в государства Центральной Азии, эксперты считают преувеличением.

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Борьба с терроризмом часто используется в качестве предлога для устранения критиков внутри страны. Эксперты сообщают, что выходцы из Центральной Азии чаще становятся радикалами за границей, чем на родине. Из-за отсутствия экономических перспектив и репрессивных режимов, многие ищут выход за границей, в основном в России, где рабочие-мигранты часто подвергаются экономической эксплуатации и социальному обособлению.