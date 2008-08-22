Ходорковский будет сидеть

Читинский суд отказал Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении, передает Эхо Москвы.

Таким образом, суд поддержал позицию начальника Читинского СИЗО и начальника колонии города Краснокаменска, а также гособвинителя. Все они заявили, что Ходорковский не раскаялся в содеянном и не встал на путь исправления.

Представитель ФСИН указал на четыре нарушения, которые, по его данным, допустил Ходорковский в местах заключения. По словам прокурора, в случае условно-досрочного освобождения бывший глава "ЮКОСА" мог помешать следствию, оказывать давление на свидетелей или скрыться за границей, отмечает Лента.ру.

В краснокаменской колонии общего режима Ходорковского наказывали за оставление рабочего места без разрешения, за найденные инструкции, не предусмотренные внутренним распорядком, за то, что он пил чай с одним из заключенных в комнате совета отряда, а также за два лимона, не указанных в описи переданных ему продуктов питания.

Три наказания адвокатам удалось оспорить. Четвертое утратило силу за давностью, поскольку с момента его наложения прошло больше года. Пятое наказание, наложенное на Ходорковского еще во время пребывания в московском изоляторе "Матросская тишина", утратило силу по той же причине.

Адвокаты Ходорковского заявили, что обжалуют это решение. Следующее прошение об УДО можно будет подать через год. Ходорковский не вышел бы на свободу, даже если бы прошение было удовлетворено, поскольку он является фигурантом еще одного дела, отмечает Лента.ру.