В НАТО хотят не карать Россию, а работать с ней

Североатлантический альянс планирует создать комиссию "НАТО-Грузия".

Об этом в интервью газете “День” (№150 от 22 августа 2008 года) сообщил постоянный представитель США при НАТО Курт ВОЛКЕР.

Говоря о результатах последнего заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, К.ВОЛКЕР отметил, что НАТО является очень объединенным в своем отношении к ситуации в Грузии.

“Основные решения, которые были приняты на этой встрече, – это полная поддержка прекращения огня, поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии, решения оказать Грузии международную помощь, создать комиссию "НАТО-Грузия", которая будет сформирована по образцу "НАТО-Украина”, - сообщил американский представитель.

Кроме того, как отметил К.ВОЛКЕР, на встрече еще раз прозвучало подтверждение решения, принятого в Бухаресте, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и о том, что вопрос о предоставлении ПДЧ будет рассмотрен в декабре.

“В Брюсселе мы выразили обеспокоенность непропорциональным использованием Россией военной силы на территории суверенной страны. Это важный набор решений со стороны НАТО, который создает рамочное направление отношения блока к ситуации. Вчера также состоялось заседание Североатлантического совета, который рассмотрел пути выполнения этих решений. Кроме того, на будущей неделе состоится заседание комиссии "Украина-НАТО", на котором также будут рассматриваться эти решения”, - сказал К.ВОЛКЕР.

Говоря о возможных наказаниях со стороны Альянса за действия России в Грузии, он подчеркнул, что “мы не пытаемся наказать Россию. Давайте вернемся к нашей цели, мы хотим работать с Россией. Но чтобы это было возможным, Россия должна вывести свои военные силы из Грузии, уважать территориальную целостность и суверенитет своих соседей и играть по правилам XXI века”.

“Мы пересмотрим те отношения, которые мы имеем, и решим, что делать дальше, но при условии, что Россия выведет войска, как это пообещал Президент МЕДВЕДЕВ”, - заметил К.ВОЛКЕР.

Как сообщал УНИАН, 19 августа 2008 года в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел НАТО. На заседании, в частности, рассматривались вопросы, связанные с грузинско-российским конфликтом.

В свою очередь Россия заявила, что прекращает сотрудничество с НАТО.

Постоянный представитель России в НАТО Дмитрий РОГОЗИН оставляет штаб-квартиру в Брюсселе и вылетает в Москву для консультаций с руководством страны.