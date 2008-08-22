Золотовалютные резервы России сократились на $16,4 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы России за период с 9 по 15 августа 2008 года сократились на 16,4 млрд. долл., или на 2,7%, - с 597,5 млрд. долл. до 581,1 млрд. долл.

Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Центрального банка РФ.

Причинами такого резкого снижения объемов международных резервов России стали отток капитала в связи войной на Кавказе и снижение курса евро по отношению к доллару в указанный период (поскольку часть резерва РФ хранится в евро и при пересчете в доллар происходит уменьшение данного показателя).

Но, как заверил глава Министерства финансов РФ Алексей КУДРИН по итогам сегодняшнего заседания российского правительства, бегство капиталов с российского рынка из-за военных действий в Южной Осетии уже остановилось.

При этом он напомнил, что в разгар военных действий - 8 и 11 августа с.г. - из России ушло 7 млрд. долл., передает РБК.