В США из-за конвертов с белым порошком эвакуировали два офиса Маккейна

09:11, 22 августа 2008
Мир
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Кандидат в президенты был у себя дома

Два офиса кандидата в президенты Соединенных Штатов республиканца Джона Маккейна были эвакуированы.

В штаты в Колорадо и Нью-Хэмпшир поступили письма с угрозами и неизвестным белым порошком. Работников, которые касались подозрительных писем, отправили в больницу на обследование.

Эксперты изучают конверты и их содержимое. Сам Маккейн на момент инцидента был у себя дома в штате Аризона.

ICTV

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