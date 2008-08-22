В США из-за конвертов с белым порошком эвакуировали два офиса Маккейна
09:11, 22 августа 2008Мир
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Кандидат в президенты был у себя дома
Два офиса кандидата в президенты Соединенных Штатов республиканца Джона Маккейна были эвакуированы.
В штаты в Колорадо и Нью-Хэмпшир поступили письма с угрозами и неизвестным белым порошком. Работников, которые касались подозрительных писем, отправили в больницу на обследование.
Эксперты изучают конверты и их содержимое. Сам Маккейн на момент инцидента был у себя дома в штате Аризона.
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