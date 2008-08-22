В США из-за конвертов с белым порошком эвакуировали два офиса Маккейна

Два офиса кандидата в президенты Соединенных Штатов республиканца Джона Маккейна были эвакуированы.

В штаты в Колорадо и Нью-Хэмпшир поступили письма с угрозами и неизвестным белым порошком. Работников, которые касались подозрительных писем, отправили в больницу на обследование.

Эксперты изучают конверты и их содержимое. Сам Маккейн на момент инцидента был у себя дома в штате Аризона.

ICTV