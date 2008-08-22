Совбез ООН отказался поддержать российский проект резолюции по Грузии

Совбез ООН отказался одобрить российский проект резолюции по Грузии, сообщает Reuters 22 августа. "Пока Совет не готов одобрить какую-либо резолюцию", - заявил постпред Великобритании при ООН Джон Соэрс, добавив, что для принятия единогласной резолюции "должна быть проделана еще большая работа".

Проект был представлен на рассмотрение Совбеза еще в среду, а в четверг появилась его окончательная версия, которая была предложена членам Совбеза. По словам постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина, проект представляет собой "повторение шести принципов", которые содержатся в тексте мирного договора, составленного ранее президентами России и Франции Дмитрием Медведевым и Николя Саркози.

"Что необходимо сделать, так это принять эту резолюцию", - отметил Чуркин, отказавшись при этом назвать точные сроки внесения проекта резолюции на голосование.

По мнению западных дипломатов, недостатками проекта является то, что он не упоминает пункта о территориальной целостности Грузии и не указывает точного месторасположения российских войск в будущем. Кроме того, по их словам, обсуждение проекта бессмысленно, пока Россия полностью не выведет свои войска из Грузии.

"Пока нет никаких уточнений к этим шести пунктам и нет признаков их выполнения, остается вопрос, зачем Совбезу лелеять нечто, что даже не соблюдается", - заметил заместитель постпреда США Алехандро Вольф.

Лента.ру напомнает, что Россия дважды отвергала проект резолюции, предложенный Францией. Основной причиной отказа поддержать резолюцию стало то, что в его тексте отсутствовали формулировки, осуждающие агрессию Грузии в отношении Южной Осетии.