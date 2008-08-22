Совбез ООН отказался поддержать российский проект резолюции по Грузии
"Зачем лелеять нечто, что не соблюдается?"
Совбез ООН отказался одобрить российский проект резолюции по Грузии, сообщает Reuters 22 августа. "Пока Совет не готов одобрить какую-либо резолюцию", - заявил постпред Великобритании при ООН Джон Соэрс, добавив, что для принятия единогласной резолюции "должна быть проделана еще большая работа".
Проект был представлен на рассмотрение Совбеза еще в среду, а в четверг появилась его окончательная версия, которая была предложена членам Совбеза. По словам постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина, проект представляет собой "повторение шести принципов", которые содержатся в тексте мирного договора, составленного ранее президентами России и Франции Дмитрием Медведевым и Николя Саркози.
"Что необходимо сделать, так это принять эту резолюцию", - отметил Чуркин, отказавшись при этом назвать точные сроки внесения проекта резолюции на голосование.
По мнению западных дипломатов, недостатками проекта является то, что он не упоминает пункта о территориальной целостности Грузии и не указывает точного месторасположения российских войск в будущем. Кроме того, по их словам, обсуждение проекта бессмысленно, пока Россия полностью не выведет свои войска из Грузии.
"Пока нет никаких уточнений к этим шести пунктам и нет признаков их выполнения, остается вопрос, зачем Совбезу лелеять нечто, что даже не соблюдается", - заметил заместитель постпреда США Алехандро Вольф.
Лента.ру напомнает, что Россия дважды отвергала проект резолюции, предложенный Францией. Основной причиной отказа поддержать резолюцию стало то, что в его тексте отсутствовали формулировки, осуждающие агрессию Грузии в отношении Южной Осетии.