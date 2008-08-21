Возобновлена транспортировка по нефтепроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан»

По нефтепроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан» возобновлена транспортировка азербайджанской нефти, прерванная в результате повреждения в начале августа турецкого участка нефтепровода.

Как передает агентство «Tренд» со ссылкой на главу отдела по работе со СМИ компании Botas International Limited Гусейна САГЫРА, первая азербайджанская нефть поступила в порт Джейхан 20 августа 2008 г. и в настоящее время идет ее заполнение в резервуары на терминале. Ремонтом участка занималась турецкая компания Botas.

Накануне оператор нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» - трубопроводная компания BTC Co. - провел тестирование участка в Турции. В ходе тестирования нефтепровода через отремонтированный участок были прокачены небольшие объемы нефти.

Справка УНИАН. Общая протяженность нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» - 1 тыс. 768 км, из которых 443 км пролегает в Азербайджане, 249 км - в Грузии, 1 тыс. 076 км - в Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 г., а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 г. Акционерами BTC Co. являются: BP (30,1%); AzBTC (25%); Chevron (8,90%); StatoilHydro (8,71%); ТРАО (6,53%); ENI (5%); Total (5%); Itochu (3,40%); Inpex (2,50%); ConocoPhillips (2,50%) и Hess (2,36%).