Лидеры США, Мексики и Канады договорились укреплять экономические связи

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Изоляционизм не может принести обществу процветание", - сказал президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Три крупнейших страны североамериканского континента договорились развивать альтернативную энергетику, строить ветряные и солнечные электростанции, а также наладить снабжение энергией через сухопутные границы.

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После переговоров в среду канадский премьер Джастин Трюдо пообещал мексиканскому президенту упростить визовый режим для мексиканцев, а Ньето в ответ пообещал снять ограничения на экспорт говядины.

Кроме того, президент США Барак Обама, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето пообещали к 2025 году производить 50% электричества из возобновляемых источников энергии.

При этом в Канаде и США планы лидеров этих государств по уменьшению выбросов парниковых газов еще предстоит рассмотреть главам провинций и американскому Верховному суду соответственно.

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Кроме того, наиболее вероятный кандидат на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обещает пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) в случае своего избрания.

Тем не менее, Трюдо, Ньета и Обама уверены, что у трех государств получится упрочить связи и работать над дальнейшей торговой интеграцией.