СБ ООН проводит закрытые консультации о ситуации в Грузии

Совет Безопасности ООН проводит закрытые консультации по ситуации в Грузии. Об этом сообщили дипломатические источники, передает Reuters.

По данным источников, в ходе заседания будет обсуждаться новый проект резолюции, в котором содержится призыв к выводу российских войск с грузинской территории. При этом источники подчеркивают, что голосование по резолюции вряд ли состоится сегодня.

Консультации в СБ ООН были назначены на 15:30 по нью-йоркскому времени (22:30 по киевскому).