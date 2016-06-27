Церковь должна извиниться перед геями - Папа Римский

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ответ последовал после того, как Папе был задан вопрос, согласен ли он с высказываниями немецкого кардинала, что церковь должна извиниться перед геями. Понтифик заметил, что согласно церковным учениям, гомосексуалисты «не должны подвергаться дискриминации. К ним следует относиться, согласно пасторскому посланию».

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«Я думаю, что церковь должна извиниться не только <...> перед гомосексуалистами, которых она обижала, но также должна извиниться перед бедными, а также перед женщинами, которые подвергались эксплуатации, и перед детьми, которых эксплуатировали [вынуждая] работать. Она [церковь] должна извиниться за то, что воздавала хвалу оружию», — добавил Папа Римский.

Понтифик также повторил, но немного в измененном виде, ранее высказанный тезис «Кто я такой, чтобы судить», сказанный им во время первой зарубежной поездки после избрания в 2013 году. «Если человек в такой ситуации, и при этом у него добрая воля, и он ищет Бога, кто мы, чтобы судить?», – сказал он.