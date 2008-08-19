Грузинский министр уверен в ближайшем НАТОвском будущем страны
17:08, 19 августа 2008Мир
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Якобашвили сослался на Меркель
|Темур ЯКОБАШВІЛІ
Об этом в интервью УНИАН заявил государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Темур ЯКОБАШВИЛИ.
«Сегодняшние события в Грузии ускорят членство наших стран в НАТО. Это подтвердила и канцлер германии МЕРКЕЛЬ. По-моему, уже все страны, которые сомневались, как надо бороться с русской агрессией, поняли, что это надо делать вместе. НАТО – означает вместе», - сказал Т.ЯКОБАШВИЛИ.
«Сложно сказать, будет ли ПДЧ в декабре для Украины и Грузии, но может быть в сентябре уже и членство в Альянсе – посмотрим. Ясно одно, что решение о вступлении наших стран в НАТО уже принято - это вопрос времени. Русские пошли на последнюю провокацию, когда завоевали Грузию военным путем», - подчеркнул он.
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