Грузинский министр уверен в ближайшем НАТОвском будущем страны

После агрессии Российской Федерации в отношении Грузии Украина и Грузия безусловно будут приняты в НАТО

Об этом в интервью УНИАН заявил государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Темур ЯКОБАШВИЛИ.

«Сегодняшние события в Грузии ускорят членство наших стран в НАТО. Это подтвердила и канцлер германии МЕРКЕЛЬ. По-моему, уже все страны, которые сомневались, как надо бороться с русской агрессией, поняли, что это надо делать вместе. НАТО – означает вместе», - сказал Т.ЯКОБАШВИЛИ.

«Сложно сказать, будет ли ПДЧ в декабре для Украины и Грузии, но может быть в сентябре уже и членство в Альянсе – посмотрим. Ясно одно, что решение о вступлении наших стран в НАТО уже принято - это вопрос времени. Русские пошли на последнюю провокацию, когда завоевали Грузию военным путем», - подчеркнул он.