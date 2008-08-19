Российские войска начали выход из Гори

Российские войска начали выход из грузинского города Гори в направлении Владикавказа, передает Рейтер.

В колонне, покидающей Гори, шесть БМП-2, три танка, в том числе, новейший Т-90, самоходный зенитно-ракетный комплекс, грузовик и бензовоз.

По словам представителя российского МИД, это одна из первых частей, выводимых из Грузии.

Отвод российских войск с территории Грузии является одним из пунктов мирного договора, завершившего пятидневную войну между Москвой и Тбилиси, вызванную операцией грузинских военных на территории самопровозглашенной республики Южной Осетии.

При этом, по словам представителей РФ, российские военные останутся на территории Южной Осетии.