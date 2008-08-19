Российские войска начали выход из Гори
14:40, 19 августа 2008Мир
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В колонне 6 БМП-2, 3 танка, бензовоз...
Российские войска начали выход из грузинского города Гори в направлении Владикавказа, передает Рейтер.
В колонне, покидающей Гори, шесть БМП-2, три танка, в том числе, новейший Т-90, самоходный зенитно-ракетный комплекс, грузовик и бензовоз.
По словам представителя российского МИД, это одна из первых частей, выводимых из Грузии.
Отвод российских войск с территории Грузии является одним из пунктов мирного договора, завершившего пятидневную войну между Москвой и Тбилиси, вызванную операцией грузинских военных на территории самопровозглашенной республики Южной Осетии.
При этом, по словам представителей РФ, российские военные останутся на территории Южной Осетии.
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