Российские военные взяли в плен 20 грузинских солдат - СМИ

13:47, 19 августа 2008
Мир
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В центре внимания  - порт Поти

Российские военные в порту Поти взяли в плен 20 грузинских солдат.

Как сообщает американский журнал The Wall Street Journal, приблизительно в 9.00 утра по местному времени около 70 российских военных зашли на территорию порта на 7 бронетранспортерах. Они задержали 20 грузинских солдат, которые находились в порту, и конфисковали их оружие. После этого они заняли позиции на территории порта.

Задержанные грузинские солдаты были работниками грузинской береговой охраны, которые вернулись на ранее оставленные позиции в порту Поти поздно вечером в понедельник.

В то же время портал Грузия-online сообщает, что российские войска также взорвали катер береговой охраны и десантный корабль ВМС Грузии.

Как сообщал УНИАН, Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ пообещал Президенту Франции Николя САРКОЗИ в понедельник, 18 августа, начать вывод военного контингента из грузинских населенных пунктов на территорию Южной Осетии.

Однако МИД Грузии официально заявил об отсутствии свидетельств вывода российских войск из зоны конфликта.

 

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