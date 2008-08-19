Совет Европы обсудит санкции, которые могут быть введены против России.

Об этом заявил докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии Матиас ЙОРШ, прибывший 19 августа в Тбилиси с чрезвычайным визитом, сообщает ИА «Новости-Грузия».

«В Совете Европы обязательно состоятся дебаты, где мы обсудим те санкции, которые могут быть введены против России. Для нас категорически неприемлемо, что один из членов Совета Европы осуществляет агрессивные действия в ХХІ веке», - заявил М.ЙОРШ.

По словам докладчика ПАСЕ, этническую чистку в Южной Осетии осуществили местные власти с помощью России.

«В Южной Осетии действительно произошла этническая чистка, осуществленная самим руководством Осетии и Россией. Есть доказательства этого. Я призываю руководство Грузии показать все это европейскому сообществу, чтобы все увидели, что реально произошло в Южной Осетии и Грузии», - заявил он.

Представители комитета по выполнению обязательств государствами-членами Совета Европы М.ЙОРШ и Кастрио ИСЛАМ прибыли 19 августа в Тбилиси. Целью визита докладчиков СЕ является сбор информации на месте и обсуждения ситуации на высшем политическом уровне.