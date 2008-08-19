Совет Европы обсудит санкции, которые могут быть введены против России
Докладчик ПАСЕ стал на сторону Грузии
Совет Европы обсудит санкции, которые могут быть введены против России.
Об этом заявил докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии Матиас ЙОРШ, прибывший 19 августа в Тбилиси с чрезвычайным визитом, сообщает ИА «Новости-Грузия».
«В Совете Европы обязательно состоятся дебаты, где мы обсудим те санкции, которые могут быть введены против России. Для нас категорически неприемлемо, что один из членов Совета Европы осуществляет агрессивные действия в ХХІ веке», - заявил М.ЙОРШ.
По словам докладчика ПАСЕ, этническую чистку в Южной Осетии осуществили местные власти с помощью России.
«В Южной Осетии действительно произошла этническая чистка, осуществленная самим руководством Осетии и Россией. Есть доказательства этого. Я призываю руководство Грузии показать все это европейскому сообществу, чтобы все увидели, что реально произошло в Южной Осетии и Грузии», - заявил он.
Представители комитета по выполнению обязательств государствами-членами Совета Европы М.ЙОРШ и Кастрио ИСЛАМ прибыли 19 августа в Тбилиси. Целью визита докладчиков СЕ является сбор информации на месте и обсуждения ситуации на высшем политическом уровне.