Грузия сообщила СНГ о своем выходе из Содружества

Грузия направила в Исполнительный комитет СНГ ноту о своем выходе из Содружества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве посол Грузии в Украине Мераб АНТАДЗЕ.

«Парламент, естественно, рассмотрел этот вопрос (о выходе Грузии из СНГ – УНИАН), единогласно принял это решение, и вчера соответствующая нота была передана в Исполнительный комитет СНГ. И такие аналогичные сообщения поступили ко всем государствам – участникам СНГ», - сказал посол.

При этом он отметил, что, выйдя из СНГ, Грузия оставила за собой право принимать участие в тех международных соглашениях, которые были приняты рамках Содружества и касаются государств – участников Содружества, для того, чтобы «экономические, гуманитарные и другие вопросы сохранялись».

По словам М.АНТАДЗЕ, в этих отдельных соглашениях Грузия продолжит участвовать, поскольку это касается двустороннего сотрудничества с государствами – участниками СНГ.