Россия и Грузия обменялись пленными

Российские и грузинские вооруженные силы во вторник совершили обмен пленными в знак доброй воли, несмотря на сложные отношения между сторонами.

Как рассказал корреспондент агентства Reuters, присутствовавший на месте события, обмен состоялся в 45 км к западу от Тбилиси в деревне, где расположены как грузинские, так и российские войска.

По словам корреспондента, российской стороне был передан по меньшей мере один пилот, подстреленный грузинскими силами. На месте обмена находились машины скорой помощи, некоторых людей переносили на носилках.

Между тем, помощник главкома Сухопутных войск России Игорь Конашенков, находящийся в зоне грузино- югоосетинского конфликта, сообщил ИТАР-ТАСС, что обмен пленными должен состояться в ближайший час в населенном пункте Игоети Горийского района. «Совсем недавно согласие грузинской стороны произвести сегодня обмен военнопленными получен», - сказал он.

По информации секретаря СБ Грузии Александра Ломая, российская сторона передаст 15 человек, грузинская - пятерых, в том числе двух пилотов.

Газета.ру