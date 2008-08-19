Совет НАТО сегодня обсудит конфликт России и Грузии

Совет НАТО сегодня на внеочередном заседании обсудит конфликт России и Грузии, сообщает Би-би-Си.

Внеочередная встреча состоится по инициативе США. В ходе встречи планируется пересмотреть отношения Североатлантического альянса с Россией, а также обсудить механизм оказания помощи Грузии.

Накануне встречи госсекретарь США Кондолиза РАЙС заявила, что Россия "играет в очень опасную игру" с США и ее союзниками и предупредила, что НАТО не должно позволить Москве одержать каких-либо стратегических побед в Грузии.

"Нам придется воспрепятствовать российским стратегическим амбициям, которые явно направлены на подрыв грузинской демократии, которые используют свою военный потенциал для нанесения вреда и в некоторых случаях для разрушения инфраструктуры Грузии и для попыток ослабить грузинское государство", - заявила К.РАЙС.

По мнению аналитиков, среди стран-членов НАТО существуют разногласия относительно того, какую политику вести в отношении России.

В свою очередь, постоянный представитель России при НАТО Дмитрий РОГОЗИН заявил, что если страны НАТО займут "невзвешенную" позицию, "вся вина за развал ныне действующей системы безопасности ляжет на Вашингтон и его союзников".