Кондолиза Райс: Россия ведет опасную игру

Госсекретарь США Кондолиза Райс 18 августа предупредила Россию, что та ведет "опасную игру", и Запад не позволит России "достичь стратегических целей" в конфликте на Северном Кавказе, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters. Вторжение России в Грузию, по словам Райс направлено на подрыв демократии, ослабление правительства страны и запугивание населения всего региона.

С такими заявлениями госсекретарь США выступила в Брюсселе в преддверии созванного Соединенными Штатами экстренного заседания по Грузии глав МИД 26 стран-членов Альянса, которое должно состояться 19 августа.

Райс заявила, что основной темой на заседании будет убеждение Президента РФ Дмитрия Медведева сдержать обещание о начале вывода войск с территории Грузии в соответствии с договоренностями о прекращении огня, достигнутыми при посредничестве Президента Франции Николя Саркози.

"Я думаю, французы непременно потребуют у русских объяснений, почему российский президент не хочет или не может держать свое слово," - заявила Кондолиза Райс.

В своей речи Райс затронула и более общие вопросы международных отношений: "Мы подчеркиваем, что люди могут чувствовать себя спокойно под защитой трансатлантических структур. Мы напоминаем, что Россия сейчас очень далека от той роли геостратегического центра, которую играл Советский Союз."

"Российская стратегическая авиация покушалась даже на границы США, а это - опасная игра, от которой русским стоило бы отказаться" - отметила Райс.