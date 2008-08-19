Медведев и Лукашенко поговорят о газе и двух миллиардах долларов

Президенты России и Беларуси встретятся сегодня в Сочи, передает Радио Свобода

Как ожидается, Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудят актуальные международные проблемы и двустороннее сотрудничество, в первую очередь, в экономической отрасли.

Особенное внимание главы двух государств уделят поставкам российского газа в Беларусь и предоставлению Минску стабилизационного кредита в размере двух миллиардов долларов.