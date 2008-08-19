Медведев и Лукашенко поговорят о газе и двух миллиардах долларов
08:19, 19 августа 2008Мир
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Президенты встретятся в Сочи
|Алексанр Лукашенко
Как ожидается, Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудят актуальные международные проблемы и двустороннее сотрудничество, в первую очередь, в экономической отрасли.
Особенное внимание главы двух государств уделят поставкам российского газа в Беларусь и предоставлению Минску стабилизационного кредита в размере двух миллиардов долларов.
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