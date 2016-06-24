The Telegraph: Британия проголосовала за "Брексит". Что будет дальше? И что такое статья 50?

Об этом пишет Мэттью Хоулхаус в статье "Британия проголосовала за "брексит". Что будет дальше? И что такое статья 50?", опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Это самая большая катастрофа, постигшая блок, за 59 лет его существования. Что будет дальше, неясно. Прежде ни одно государство не выходило из Европейского Союза, и в статье 50 Лиссабонского договора очень кратко описаны правила выхода.

Г-н Кэмерон подал в отставку с поста премьер-министра после 8 утра, заявив, что у Британии должен быть новый премьер-министр до начала конференции Консервативной партии в октябре. Он оставит процесс применения статьи 50 своему преемнику.

Что ожидать сегодня

Мартин Шульц, президент Европарламента, примерно в 8.30 утра запланировал встречу с Конференцией президентов, чтобы согласовать общую позицию с членами Европарламента. Ожидается, что они потребуют немедленно применить статью 50, чтобы избежать месяцев неопределенности.

В 10.30 встречаются четыре самых влиятельных человека в Брюсселе – Дональд Туск, президент Европейского Совета, Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии, Марк Рютте, премьер Нидерландов, который председательствует в Совете, и г-н Шульц. После этого они выступят с заявлением.

Марио Драги, президент Европейского центрального банка, заявил, что готов вмешаться, чтобы стабилизировать рынки. Центральные банки от Японии до Швейцарии также предложили вмешаться, чтобы обеспечить дополнительную ликвидность – к этой мере не прибегали со времен финансового кризиса.

В субботу министры иностранных дел шести стран-основателей – Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Италии и Бельгии – встретятся, чтобы обсудить последствия британского голосования.

Саммит

Дэвид Кэмерон увидит своих коллег на саммите Европейского совета во вторник и среду на следующей неделе.

Сделка, заключенная после нескольких месяцев переговоров летом прошлого года, теперь "самоликвидировалась".

На Кэмерона будут оказывать сильное давление, чтобы он применил статью 50 и начал переговоры по выходу. Лидеры не хотят быть втянутыми в месяцы и годы пререканий из-за статуса Великобритании: "Выход – значит выход", - сказал Жан-Клод Юнкер в среду.

В то же время, представители официальной кампании в поддержку выхода заявили, что нет никакой необходимости задействовать статью 50, пока не состоялись неофициальные переговоры, которые могут длиться годами.

Также на повестке дня – обсуждение миграционного кризиса, в том числе предварительные предложения относительно "договора" для быстрой депортации мигрантов в Африку и текущего развертывания военно-морских судов в Ливии для перехвата контрабандистов. У Великобритании в этом очень важная роль: один британский военный корабль задействован в военно-морской операции ЕС, и был обещан второй, но теперь кризис отошел на задний план.

Статья 50 – и новое соглашение

Применение статьи 50, официально уведомляющее о намерении выйти из ЕС, запускает двухлетний процесс. После этого, соглашения, которые регулируют членство, больше не будут применимы к Британии. Сроки выхода будут предметом переговоров между Великобританией и 27 партнерами, у каждой страны будет право вето.

Также будет необходима ратификация в национальных парламентах, а это означает, что, например, бельгийские депутаты могут сорвать весь процесс.

Будут созданы две огромные группы по переговорам, гораздо больше, чем те, которые участвовали в переговорах о пересмотре правил для Британии. Со стороны ЕС, скорее всего, будет один из нынешних членов Комиссии.

Освободить Британию от старого членства легко. Сложнее будет заключить новые торговые отношения, установить тарифы и допустимые препятствия для ввоза [товаров], согласовать обязательства, такие как свободное передвижение. Лидеры ЕС утверждают, что такой процесс может занять еще пять лет.

Бизнес-лидеры хотят самых простых условий, чтобы не допустить ущерба экономике. Но политические лидеры говорят о жестких условиях, которые помогут предотвратить выход других государств.

Министерство по "брекситу"

Один из вариантов – просто воссоздать законы ЕС как британский устав. Но инсайдеры госслужбы ожидают, что новое правительство сделает выбор в пользу чего-то гораздо более радикального, и использует возможность "сбросить оковы", чтобы урегулировать ситуацию в Великобритании.

Это означает, что правительству придется делать три вещи одновременно: вести переговоры о новом соглашении с Брюсселем, заключить ряд крупных двусторонних торговых сделок по всему миру, а также пересмотреть свое собственное управление, после того, как законодательство ЕС утратит силу.

Заниматься этим процессом будет "Министерство по "брекситу", под руководством старшего министра.

Чиновники ожидают, что после отмены законодательства ЕС, на правительство в Уайтхолле обрушится лавина новых законов – возможно, по 25 законопроектов в каждой речи Королевы в течение десяти лет.

Необходимо будет нанять сотни юристов и экспертов министерства финансов для таких областей, как здравоохранение и безопасность, финансовые услуги и занятость, в которых Британия уступила полномочия Брюсселю. Между тем, министерству торговли, с сотнями новых переговорщиков, необходимо будет заключить новые сделки по всему миру.

Брюссель пошатнулся

Теперь Брюссель сфокусировался на том, чтобы сохранить проект.

Предложения более тесного сотрудничества в сфере обороны, подготовленные Федерикой Могерини, Верховным представителем ЕС, сегодня должны были быть отправлены национальному правительству. Но, вероятно, этот вопрос будет отложен. Франция и Германия считают наращивание сотрудничества с ЕС в сфере обороны очевидным способом перезагрузки проекта.

Жан-Клод Юнкер призвал к более тесному сотрудничеству в случае "брексита", и представил план интеграции еврозоны, включив в план казну, чтобы не допустить повторения греческого кризиса. До сих пор, государства-члены не были готовы к этому разговору, - но кризис "брексита", скорее всего, обеспечит ему место в повестке дня.

В то же время, лидеры опасаются, что "брексит" может спровоцировать эффект домино, поскольку блок без Британии становится менее привлекательным для либеральных, богатых северных государств, таких как Дания и Нидерланды, в которых все чаще можно услышать требования к проведению такого же референдума.

Выборы в Нидерландах пройдут в марте следующего года, во Франции – в апреле-мае, в Германии – осенью. Если независимая Британия окажется успешной, блок быстро опустеет.

25 марта 2017 года, европейские лидеры будут отмечать шестидесятилетие со дня подписания Римского договора, основополагающего документа ЕС. Это будет напряженный праздник.