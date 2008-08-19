Россия будет тянуть с выводом своих войск с территории Грузии.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель грузинского Центра стратегический исследований Александр РОНДЕЛИ.

«Уверен, Россия будет тянуть с выводом своих войск из Мегрелии и районов, окружающих Осетию. Они будут торговаться с Западом», - сказал А.РОНДЕЛИ.

По его мнению, как минимум Россия захочет присоединить Абхазию и Южную Осетию и, конечно, создать все условия, чтобы команда нынешнего Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ ушла из власти.

А.РОНДЕЛИ считает, что это будет происходить путем военного и экономического давления на Грузию.