Россия будет тянуть с выводом своих войск с территории Грузии
02:52, 19 августа 2008Мир
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Аргументы Александра Рондели
Россия будет тянуть с выводом своих войск с территории Грузии.
Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель грузинского Центра стратегический исследований Александр РОНДЕЛИ.
«Уверен, Россия будет тянуть с выводом своих войск из Мегрелии и районов, окружающих Осетию. Они будут торговаться с Западом», - сказал А.РОНДЕЛИ.
По его мнению, как минимум Россия захочет присоединить Абхазию и Южную Осетию и, конечно, создать все условия, чтобы команда нынешнего Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ ушла из власти.
А.РОНДЕЛИ считает, что это будет происходить путем военного и экономического давления на Грузию.
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