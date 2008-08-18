Российские танки в Грузии прорвали кордон из полицейских машин

Девять российских танков прорвали кордон из патрульных машин полиции Грузии в районе села Игоети, сообщает ИА «Новости-Грузия» со ссылкой на грузинскую телекомпанию "Рустави-2".

По словам руководителя патрульной полиции Грузии Георгия ГРИГАЛАШВИЛИ, инцидент произошел приблизительно посередине участка автотрассы между городами Гори и Тбилиси. Г.ГРИГАЛАШВИЛИ отказался по требованию российских военных убрать машины с дороги, после чего они сели в танки и прорвали заграждение. В результате инцидента танки повредили полицейские машины, к счастью, никто не пострадал.

Ранее представитель грузинского МВД Шота УТИАШВИЛИ заявил, что российские войска продолжают проникать вглубь страны. В частности, по его словам, российская военная техника направляется из города Хашури в направлении Сачхере и Боржоми.