Российские танки в Грузии прорвали кордон из полицейских машин
21:03, 18 августа 2008Мир
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Инцидент произошел между Тбилиси и Гори
|Фото АР
По словам руководителя патрульной полиции Грузии Георгия ГРИГАЛАШВИЛИ, инцидент произошел приблизительно посередине участка автотрассы между городами Гори и Тбилиси. Г.ГРИГАЛАШВИЛИ отказался по требованию российских военных убрать машины с дороги, после чего они сели в танки и прорвали заграждение. В результате инцидента танки повредили полицейские машины, к счастью, никто не пострадал.
Ранее представитель грузинского МВД Шота УТИАШВИЛИ заявил, что российские войска продолжают проникать вглубь страны. В частности, по его словам, российская военная техника направляется из города Хашури в направлении Сачхере и Боржоми.
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