Британский референдум должен стать сигналом к пробуждению для всей Европы - Die Presse

20:09, 23 июня 2016
Мир
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Отстраненные отношения с Брюсселем – это уже не только британский феномен. Сегодняшнее голосование знаменует поворотный момент в ЕС.

REUTERS

Об этом пишет Анна Габриэль в статье "Британский референдум должен стать сигналом к пробуждению для всей Европы", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

"Британцы, не уходите!". С этой мольбой Дэвид Кэмерон еще раз обратился к британскому народу перед референдумом. В последние месяцы премьер рьяно боролся за то, чтобы страна осталась в ЕС, но ему удалось убедить в своей правоте лишь немногих граждан.

Великобритания традиционно отстранялась от Европейского союза. В последние годы, когда международное сообщество одолевал один кризис за другим, отчуждение по отношению к континентальной Европе снова резко возросло. Многие люди не видят преимуществ членства в ЕС, потому что сторонники "брексита" рисовали в своих рассказах лучшее будущее за его пределами. Больше самоопределения, особенно в таких сложных вопросах, как иммиграция, и восстановленный суверенитет в законодательном процессе – это основные аргументы сторонников выхода.

Отчужденность в отношении Брюсселя – отнюдь не только британское явление. Жалобы на отсутствие демократии, чрезмерную бюрократию и непрозрачные переговорные процессы есть у всех государств; и Австрия, как известно, не исключение. Поэтому, волнение по поводу итогов референдума в Соединенном Королевстве должно стать тревожным звонком для европейских лидеров. Это голосование, как никакое другое событие ранее, знаменует поворотный момент для ЕС.

REUTERS

Станет ли этот день началом постепенного распада Европейского союза, о котором уже давно предупреждает элита Брюсселя? В столице Европы опасаются, что случай Британии может послужить примером для других государств-членов. Эти опасения подтверждают результаты выборов и опросы по всему континенту, которые показывают, что сейчас на подъеме те партии, которые критикуют ЕС. Странами Восточной Европы, например, Польшей и Венгрией, уже сейчас управляют политики, которые отказались от общей ответственности в таком важном вопросе, как миграционный кризис. Но особенно европейских лидеров беспокоят выборы президента Франции в следующем году. В случае победы представитель правых популистов Марин Ле Пен пообещала избирателям в течение шести месяцев после прихода к власти провести референдум по вопросу выхода Франции из ЕС. Чехия и Дания также размышляют о возможности покинуть ЕС в обозримом будущем.

Несмотря на весь пессимизм, именно из-за такого неправильного развития, ЕС должен воспринимать британский референдум как возможность начать заново; даже если сторонникам "брексита", в конце, удастся объединить вокруг эксцентричного лондонского экс-мэра Бориса Джонсона большинство населения. Цель перезагрузки – вместо постоянных разногласий, постепенно установить более тесное сотрудничество между государствами-членами в сложных вопросах нашего времени – при необходимости в виде ядра Европы, в которое войдут не все страны ЕС. Только ускоренный поиск решений при конструктивном сотрудничестве способен вернуть веру граждан в значимость европейского проекта.

23 июня британцы решают, оставаться ли Великобритании в Евросоюзе. / REUTERS

Перед голосованием Кэмерон совершенно ясно дал понять, что Великобритания не хочет быть частью такого "более тесного союза". В прошлом, Лондон уже добился для себя исключений из правил сообщества, например, при введении евро или сотрудничестве в сфере правосудия. Во время кризиса евро премьер помешал тому, чтобы фискальный пакт был закреплен в договорах ЕС.

Несмотря на все эти различия, нет никаких сомнений в том, что выход Соединенного Королевства будет большой потерей для сообщества. Европейские лидеры пока не знают итогов голосования, но они, вероятно, понимают, какой курс завтра должен выбрать Европейский союз.

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