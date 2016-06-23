Британский референдум должен стать сигналом к пробуждению для всей Европы - Die Presse

Об этом пишет Анна Габриэль в статье "Британский референдум должен стать сигналом к пробуждению для всей Европы", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

"Британцы, не уходите!". С этой мольбой Дэвид Кэмерон еще раз обратился к британскому народу перед референдумом. В последние месяцы премьер рьяно боролся за то, чтобы страна осталась в ЕС, но ему удалось убедить в своей правоте лишь немногих граждан.

Великобритания традиционно отстранялась от Европейского союза. В последние годы, когда международное сообщество одолевал один кризис за другим, отчуждение по отношению к континентальной Европе снова резко возросло. Многие люди не видят преимуществ членства в ЕС, потому что сторонники "брексита" рисовали в своих рассказах лучшее будущее за его пределами. Больше самоопределения, особенно в таких сложных вопросах, как иммиграция, и восстановленный суверенитет в законодательном процессе – это основные аргументы сторонников выхода.

Отчужденность в отношении Брюсселя – отнюдь не только британское явление. Жалобы на отсутствие демократии, чрезмерную бюрократию и непрозрачные переговорные процессы есть у всех государств; и Австрия, как известно, не исключение. Поэтому, волнение по поводу итогов референдума в Соединенном Королевстве должно стать тревожным звонком для европейских лидеров. Это голосование, как никакое другое событие ранее, знаменует поворотный момент для ЕС.

Станет ли этот день началом постепенного распада Европейского союза, о котором уже давно предупреждает элита Брюсселя? В столице Европы опасаются, что случай Британии может послужить примером для других государств-членов. Эти опасения подтверждают результаты выборов и опросы по всему континенту, которые показывают, что сейчас на подъеме те партии, которые критикуют ЕС. Странами Восточной Европы, например, Польшей и Венгрией, уже сейчас управляют политики, которые отказались от общей ответственности в таком важном вопросе, как миграционный кризис. Но особенно европейских лидеров беспокоят выборы президента Франции в следующем году. В случае победы представитель правых популистов Марин Ле Пен пообещала избирателям в течение шести месяцев после прихода к власти провести референдум по вопросу выхода Франции из ЕС. Чехия и Дания также размышляют о возможности покинуть ЕС в обозримом будущем.

Несмотря на весь пессимизм, именно из-за такого неправильного развития, ЕС должен воспринимать британский референдум как возможность начать заново; даже если сторонникам "брексита", в конце, удастся объединить вокруг эксцентричного лондонского экс-мэра Бориса Джонсона большинство населения. Цель перезагрузки – вместо постоянных разногласий, постепенно установить более тесное сотрудничество между государствами-членами в сложных вопросах нашего времени – при необходимости в виде ядра Европы, в которое войдут не все страны ЕС. Только ускоренный поиск решений при конструктивном сотрудничестве способен вернуть веру граждан в значимость европейского проекта.

Перед голосованием Кэмерон совершенно ясно дал понять, что Великобритания не хочет быть частью такого "более тесного союза". В прошлом, Лондон уже добился для себя исключений из правил сообщества, например, при введении евро или сотрудничестве в сфере правосудия. Во время кризиса евро премьер помешал тому, чтобы фискальный пакт был закреплен в договорах ЕС.

Несмотря на все эти различия, нет никаких сомнений в том, что выход Соединенного Королевства будет большой потерей для сообщества. Европейские лидеры пока не знают итогов голосования, но они, вероятно, понимают, какой курс завтра должен выбрать Европейский союз.