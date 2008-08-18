25 тысяч человек должны покинуть юг Флориды: надвигается «Фэй»

Туристы и жители островов Флорида Киз покидают курортную зону на юге американского штата Флорида из-за приближающегося тропического шторма "Фэй".

Согласно обнародованным данным местных властей, из этой части штата в более безопасные районы должны переместиться более 25 тысяч человек, отмечает NEWSru.

Ситуация осложняется тем, что острова связывает между собой узкая дорога с чередой мостов. На трассе по направлению к материковой части Флориды многокилометровые пробки. Спасательные службы штата уже подготовили несколько убежищ, где люди смогут переждать стихийное бедствие.

Как ожидается, "Фэй" должен нанести удар по территории Флориды в понедельник вечером или во вторник утром. Согласно данным специалистов из Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, сейчас эпицентр циклона находится в 435 км юго-восточнее города Ки-Уэст (Флорида).

Шторм движется в западном направлении со скоростью 24 км/ч, а сила его ветра составляет 85 км/ч. По оценке синоптиков, к понедельнику "Фэй" может набрать силу урагана первой категории опасности.

В субботу губернатор Флориды Чарли КРИСТ в связи с приближением шторма "Фэй" заявил, что "штату угрожает серьезное стихийное бедствие" и объявил чрезвычайное положение.

Ученые пока не могут точно сказать, на какую именно часть Флориды придется основной удар стихии. Их беспокойство вызывает тот факт, что пока "Фэй" движется по той же траектории, что и тропический ураган "Чарли", ставший в 2004 году причиной гибели сотен людей и принесший огромные убытки экономикам государств Карибского бассейна и большой ущерб штату Флорида.

Специалисты объяснили, что нынешняя траектория движения "Фэй" проходит над теплыми водами Атлантики, что позволяет шторму очень быстро набирать силу. Кроме того, чем дольше он будет перемещаться над океаном, тем больше осадков принесет впоследствии на сушу, что может вызвать серьезные наводнения.

Именно в результате вызванных штормом "Фэй" наводнений в субботу в Доминиканской Республике и Гаити погибли по меньшей мере пять человек.