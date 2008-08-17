Тбилиси отвергает обвинения в подготовке провокации в Гори

Министерство внутренних дел Грузии опровергло заявление Минобороны России, которое предупредило о подготовке грузинской провокации в Гори, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Reuters. "Провокация может быть устроена только российской стороной, чтобы оставить военные подразделения в зоне конфликта", - заявило МВД Грузии.

Представитель Минобороны России ранее заявил, что в окрестностях Гори срочно формируется вооруженная группа, члены которой под видом российских солдат "займутся мародерством и издевательством над местными жителями". Источник утверждает, что в группу провокаторов войдут грузины, украинские националисты и чеченские террористы, находящиеся в Грузии. Их действия, по словам представителя Минобороны, будут сняты на камеры, а записи представят миру как доказательство "зверств российской военщины".

Рядом с Гори находится блокпост российской армии. Минобороны РФ утверждает, что в город российские военнослужащие не входили.

18 августа российское командование планирует начать вывод войск на позиции в Южной Осетии и в зоне безопасности на границе непризнанной республики с Грузией. Вывод войск предусмотрен планом мирного урегулирования, который был заключен при посредничестве президента Франции Николя Саркози.