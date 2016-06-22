В Индии 45 человек погибли в результате ударов молний

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Air News.

Также известно о десяти пострадавших.

Отмечается, что из-за урона, нанесенного ливнями, информация медленно доходит до местных властей и число жертв может возрасти.

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В начале июня на день раньше был остановлен фестиваль Rock am Ring в Германии, 82 посетителя которого пострадали от молний в первый же день проведения.