Меркель: ЕС следует увеличить траты на оборону, чтобы защититься от внешних угроз

00:28, 22 июня 2016
Мир
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Выступая на экономической конференции в Берлине, Меркель заявила, что в настоящее время ЕС не может защитить себя от внешних угроз, а вынужден полагаться на помощь со стороны США.

REUTERS

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters. 

«Уверена, что такая страна как Германия, которая тратит на оборону 1,2% ВВП и Соединенные Штаты, которые тратят 3,4% ВВП, должны двигаться к единым показателям», - сказала канцлер.

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При этом Меркель указала, что не ожидает от других членов ЕС, что они также выдержат бремя оборонительных расходов в долгосрочной перспективе.

Канцлер Германии не уточнила, какие страны Берлин считает основными угрозами для себя. 

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