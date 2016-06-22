Меркель: ЕС следует увеличить траты на оборону, чтобы защититься от внешних угроз
00:28, 22 июня 2016Мир
694 0
Выступая на экономической конференции в Берлине, Меркель заявила, что в настоящее время ЕС не может защитить себя от внешних угроз, а вынужден полагаться на помощь со стороны США.
REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
«Уверена, что такая страна как Германия, которая тратит на оборону 1,2% ВВП и Соединенные Штаты, которые тратят 3,4% ВВП, должны двигаться к единым показателям», - сказала канцлер.
Читайте такжеНорвегия модернизирует армию для защиты от "непредсказуемой" России - СМИ
При этом Меркель указала, что не ожидает от других членов ЕС, что они также выдержат бремя оборонительных расходов в долгосрочной перспективе.
Канцлер Германии не уточнила, какие страны Берлин считает основными угрозами для себя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter