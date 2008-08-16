Россия заявила о нападении грузинских диверсантов на Рокский туннель

Группа грузинских диверсантов пыталась совершить нападение на Рокский туннель на границе Южной и Северной Осетий, заявил на ежедневной пресс-конференции представитель Генштаба ВС РФ Анатолий Ноговицын в прямом эфире телеканала "Вести 24". По его словам, инцидент произошел вечером в пятницу, 15 августа.

Ноговицын рассказал, что российские военные обнаружили диверсантов в районе Рокского перевала. Они передвигались на двух автомобилях "Нива", среди них были как лица в военной форме, так и в гражданской одежде.

По словам Ноговицына, российские военные открыли по диверсантам огонь и вывели из строя один автомобиль, в котором были 19 гранатометов, ящик с патронами и гранатами. Нападавшим удалось скрыться на второй машине. Представитель Генштаба не уточнил, были ли потери с российской или грузинской стороны, а также количество диверсантов.

Через Рокский туннель проходит единственная дорога на Цхинвали из России. По ней осуществляется переброска военной техники и доставка гуманитарных грузов.

Лента.ру